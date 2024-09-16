بخاري زار الراعي: نؤكد وقوف السعودية دائمًا إلى جانب لبنان واهتمامها بمساعدته لتخطي أزماته

عرض البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، الأوضاع مع السّفير السّعودي لدى لبنان ​وليد بخاري​، على شرفة الجناح البطريركي في الديمان على مدى ساعة، بحضور مسؤول الدّائرة الإعلاميّة في الصّرح وليد غياض. وقد أكّد بخاري للرّاعي وقوف السعودية دائمًا إلى جانب لبنان، واهتمامها بمساعدته على تخطّي أزماته على الصّعد كافّة.

وجرى خلال اللّقاء، مناقشة أبرز النّقاط الّتي تناولتها اجتماعات "اللجنة الخماسية"، وما ستساهم به زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، في سبيل الدفع بملف الاستحقاق الرّئاسي. كما كان بحث في الأوضاع الرّاهنة في الجنوب والحرب في غزة.