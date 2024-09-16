"حزب الله": استهدفنا موقع بركة ‏ريشا وتموضعات لجنود العدو في محيط ‏موقع المطلة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة صباح اليوم الإثنين 2024-09-16، تموضعات لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع المطلة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 13:45 من بعد ظهر اليوم، موقع بركة ‏ريشا بقذائف المدفعيّة".