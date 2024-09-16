"حزب الله": استهدفنا موقع بركة ‏ريشا وتموضعات لجنود العدو في محيط ‏موقع المطلة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة صباح اليوم الإثنين 2024-09-16، تموضعات لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 13:45 من بعد ظهر اليوم، موقع بركة ريشا بقذائف المدفعيّة".
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