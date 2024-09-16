أفادت هيئة البث الإسرائيليّة بأنّ "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ينفي رسميًّا الأنباء بشأن نيّته إقالة وزير الدّفاع يوآف غالانت".
بدورها، نقلت القناة 12عن مكتب نتانياهو، أنّ "ما يُنشر بشأن مفاوضات مع غدعون ساعر لتعيينه بدل غالانت وزيرًا للدّفاع، غير صحيح".
وكانت قد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ نتانياهو هدّد مجدّدًا بطرد غالانت من الحكومة، بسبب معارضته لشنّ هجوم موسّع على لبنان، مشيرةً إلى أنّ غالانت يرى أنّ الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحلّ دبلوماسي في الشمال، واتفاق لوقف إطلاق النّار في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتانياهو نفى رسميًا الأنباء بشأن نيته إقالة غالانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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