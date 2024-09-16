بعد تأييدها لـ كامالا هاريس.. ترامب: أنا أكره تايلور سويفت

الشارقة - اميمة ياسر -

شن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هجومًا عنيفا على المغنية العالمية تايلور سويفت، معلنا "كراهيته" لها، وذلك بعد أيام فقط من تأييدها لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وكتب ترامب منشورا عبر حسابه الرسمي على منصته "Truth Social": "أنا أكره تايلور سويفت".

وعقب المناظرة التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب وهاريس، أعلنت تايلور سويفت لمتابعيها عبر حسابه بمنصة "إنستجرام" البالغ عددهم 284 مليونا، أنها تعتزم التصويت لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها.

وكان زعيم البيت الأبيض السابق قد رفض في البداية تأييد سويفت لـ هاريس، بقوله ببساطة، إنه "ليس من محبي تايلور".

ومنذ ذلك الحين، صعّد ترامب خطابه ضد المغنية الأمريكية، حيث أظهرت استطلاعات رأي تقدم هاريس بفارق كبير على ترامب مما يدعم التوقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر منافسة حامية بينهما.

وجذب تأييد تايلور سويفت لهاريس أكثر من 9 ملايين إعجاب لمنشورها على إنستجرام، مما أثار تكهنات بأنه قد يعزز فرص الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز"، قال ترامب: "لم أكن من محبي تايلور سويفت"، مضيفا: "لقد كانت مجرد مسألة وقت .. لم يكن بإمكانها تأييد بايدن لكنها شخص ليبرالي للغاية .. يبدو أنها تؤيد دائمًا الديمقراطيين، ومن المحتمل أن تدفع ثمن ذلك في السوق".