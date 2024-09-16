وزير الخارجية من موسكو: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر -

شدد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فى العاصمة موسكو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين، قال عبد العاطي: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف وزير الخارجية: "ناقشنا الوضع في السودان على المستوى الإنساني وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الجارية."

وتابع عبد العاطي: "أطلعت وزير الخارجية الروسي على الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية بالسبل السياسية وأكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية".