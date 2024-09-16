مدرب كاراتيه يروي تفاصيل مكالمته مع الكابتن محمود صالح قبل مصرعه في حادث مأساوي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أسرة الشقيقين محمود صالح حسين، مدرب الكاراتيه بمركز شباب حي السلام، وشقيقه الأصغر حسين، بعد وفاتهما في حادث سير مروع على طريق أسيوط القاهرة الزراعي بقرية بني شقير أعلى محور منفلوط.

وقال الكابتن مصطفى جلال، مدرب الكاراتيه بمركز شباب حي السلام، لـ "الخليج 365" إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الكابتن محمود صالح قبل وقوع حادث السير على طريق أسيوط القاهرة الزراعي بمحور منفلوط، للاطمئنان على استعدادات شقيقه الأصغر حسين.

وأكد "جلال"، أن الطفل "حسين" كان سيشارك اليوم الاثنين 16 سبتمبر، في بطولة الاتحاد المصري للكاراتيه فرع أسيوط لفئة "10 سنوات - كوميتيه بنين"، والتي ستقام في الصالة المغطاة بمدينة أسيوط، وشدد على ضرورة الحضور في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وأشار جلال إلى حرصه على عدم احتكاك الكابتن محمود صالح مع الحكام، موضحًا أن محمود كان شديد الحرص على الأطفال المتدربين معه، وأكد له أن هذه البطولة ستكون بداية لموسم ناجح؛ وأضاف: "ولكن كان للقدر رأي آخر.. رحمك الله يا محمود، لم أستوعب الصدمة بعد، لقد أوجعت قلوبنا.. نسأل الله أن يرحمكم ويصبرنا على فراقكم".

وشيّع المئات من أهالي قرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط، اليوم الاثنين، جثماني محمود صالح حسين، مدرب الكاراتيه بمركز شباب حي السلام، وشقيقه الأصغر حسين، اللذين لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل وتوك توك على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي بقرية بني شقير أعلى محور منفلوط، الحادث أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وخيمت مشاعر الحزن والأسى على أسرة الشقيقين، حيث كانا في طريقهما إلى المنزل عندما وقع الحادث.

وتجمع الأهالي أمام مشرحة مستشفى منفلوط، ينتظرون بفارغ الصبر تصريح الدفن من النيابة العامة بعد الانتهاء من معاينة موقع الحادث.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك أعلى محور منفلوط ناحية قرية بني شقير. الحادث أسفر عن مصرع كل من محمود صالح حسين، وليد محمد أحمد، حسين صالح حسين، وشخص مجهول الهوية، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي. كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث، والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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