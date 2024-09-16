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معاريف: توقعات بصدور قرارات مهمة بشأن جبهة الشمال بعد انتهاء اجتماعات نتنياهو

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مكثفة منذ أمس الأحد، من أجل بحث الأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأضافت صحيفة "معاريف"، أنه من المتوقع أن تسفر المشاورات الأمنية بشأن الشمال عن قرارات مهمة.

ووصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى إٍسرائيل، في وقت سابق صباح اليوم، من أجل بحث تهدئة الأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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