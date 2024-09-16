كانت تصف أدوية لمرضى الأمراض النفسية.. ضبط فتاة حاصلة على مؤهل جامعي انتحلت صفة طبيب ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، وبعض المحلات والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، لمواجهة كافة صور الغش التجاري، واحتكار السلع، والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، من ضبط حاصلة على مؤهل بكالوريوس خدمة اجتماعية تزاول مهنة الطب، وتصف أدوية للمرضى، بعيادة للأمراض النفسية بشارع 23 يوليو بمدينة بني سويف.

كما جرى ضبط 240 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتحرير عدة محاضر لمخالفات صحية، وتموينية، وبيئية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتدني مستوى النظافة بالمخابز، وعدم وجود شهادات صحية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتها لجهات التحقيق .