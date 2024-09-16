انطلاق مؤتمر "سيتي سكيب".. فتح الله فوزي: التمويل العقاري ضرورة لضمان التنمية العقارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت فعاليات المؤتمر الافتتاحي للنسخة الثالثة عشرة من معرض سيتي سكيب مصر، اليوم الإثنين، تحت شعار "نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع".

وينطلق المؤتمر في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية تشهد تحولاً كبيراً خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مؤتمر سيتي سكيب يأتي هذا العام أمام فرص استثنائية للمطورين العقاريين.



وأضاف فتح الله فوزي: "مناقشة موضوع التمويل ضروري لضمان التنمية العقارية وتحقيق رؤية مصر 2030؛ خصوصًا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة لتعزيز القطاع، ومن هنا يأتي دورنا كمطورين عقاريين للاستفادة من هذه الفرص؛ ولكن علينا التعاون وتحقيق شراكات استراتيجية لتحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس وتحقيق النمو المستدام".



وتابع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: إننا اليوم أمام مشهد يعكس طموحاتنا في تحقيق النمو المستدام وتحقيق مستقبل مشرق لمصر والمنطقة بأكملها؛ خصوصًا في ظل زيادة الرقعة المبنية من 7% إلى 14%.