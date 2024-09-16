السنوار بارك للحوثي بالهجوم الصاروخي على تل أبيب: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لمعركة طويلة

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، في رسالة لزعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك الحوثي، على أنّه "يسعدني أن أكتب لكم هذه الرسالة في ذكرى المولد النبوي، ونحن نخوض سويًا معركة طوفان الأقصى المباركة".

ولفت إلى أنّ "طوفان الأقصى وجّه ضربة قوية للمشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام"، مضيفًا "لقد استيقظت فلسطين على خبر عمليتكم ضمن المرحلة الخامسة من مراحل مشاركتكم في معركة طوفان الأقصى"، وقال: "أبارك لكم نجاحكم بوصول صواريخكم إلى عمق كيان العدو متجاوزة كل طبقات ومنظومات الدفاع والاعتراض".

وشدد على أنّ "عمليتكم في عمق الكيان تعيد وَهَجَ معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب تل أبيب من جديد"، و"أرسلت رسالة للعدو عنوانها أن خطط الاحتواء والتحييد قد فشلت، وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرا".

وذكر السنوار أنّ "أبطال الجيش اليمني العزيز أبدعوا في تطوير قدراتهم العسكرية حتى وصلت إلى عمق الكيان الغاصب"، ولفت إلى "أنني أبرق بالتحية للشعب اليمني العظيم الذي ما فتئ عبر تاريخه عن نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأشار إلى أنّه "لا تزال ميادين اليمن العزيز تشهد على موقف الشعب اليمني من قضية فلسطين أسبوعياً منذ بدأت معركة طوفان الأقصى"، وتابع: "يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام".

وأوضح أنّ "القسام خاضت هجوم 7 تشرين الأول باقتدار قل نظيره وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه".

وأعلن السنوار "أنني أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية"، وكشف "أننا أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية ".

ولفت إلى أنّ "تظافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان، والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيلحق به الهزيمة".