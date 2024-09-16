اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن "تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حولا والتي أدت إلى استشهاد شخص فيما سجلت إصابة أربعة أشخاص بجروح، ثلاثة دخلوا المستشفى للعلاج والرابع عولج في الطوارئ".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في تحديث لحصيلة الغارة على حولا: شهيد وأربعة جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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