"حزب الله" أعلن استهداف موقع المطلة وتجمّع لجنود إسرائيليين في محيطه

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، شَنَّ مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية صباح يوم الاثنين 16-09-2024 هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على تجمع ‏لِجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة".‏

وفي بيان آخر، أفاد بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:25) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-09-2024 موقع المطلة ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".