"النشرة": غارة اسرائيلية استهدفت احد المنازل في بلدة كفرشوبا في حاصبيا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "غارة اسرائيلية استهدفت للمرة الثانية احد المنازل في بلدة كفرشوبا في العرقوب قضاء حاصبيا، ودمرته تدميرا كاملا دون الابلاغ عن إصابات".

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