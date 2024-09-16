مكتب التحقيقات: إطلاق النار كان محاولة جديدة لاغتيال ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - وصف مكتب التحقيقات الاتحادي، اليوم الاثنين، إطلاق النار قرب ملعب ترامب للغولف في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريد، أمس الأحد، بأنه كان محاولة اغتيال ثانية.

ونجا الرئيس السابق الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، بعد أن رصد‭‭‭‬‬‬‬‬ أفراد جهاز الخدمة السرية مسلحا قرب ملعب ترامب للغولف وأطلقوا النار عليه أمس الأحد.

وقال مسؤولون في إنفاذ القانون إن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا المسلح في أحراش قرب الملعب على بعد مئات الياردات من موقع ترامب.

وأضافوا أن المشتبه به ألقى بندقية هجومية شبيهة بطراز إيه.كيه-47 (كلاشنيكوف) ومتعلقات أخرى وفر في سيارة لكن السلطات اعتقلته بعد ذلك.

جاء ذلك بعد نحو شهرين من تعرض ترامب لمحاولة اغتيال بالرصاص خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا مما أسفر عن إصابته بجرح طفيف في أذنه اليمنى.

وتسلط الواقعتان الضوء على صعوبات تأمين المرشحين الرئاسيين في حملة انتخابية تحتدم فيها المنافسة ويتزايد فيها الاستقطاب قبل نحو سبعة أسابيع من التصويت الذي يجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، على منصات للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد "أود أن أشكر الجميع على اهتمامهم وكل من تمنوا لي السلامة. كان بكل تأكيد يوما مثيرا!". وشكر جهاز الخدمة السرية والشرطة على حمايته.

وقال ريك برادشو قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش، خلال إفادة أمس الأحد "لو كان (رئيسا حاليا) كنا سنطوق ملعب الجولف بأكمله... لأنه ليس كذلك، فالتأمين مقتصر على المناطق التي تعتبرها الخدمة السرية ممكنة".

وبعد فترة وجيزة من الواقعة، أرسل ترامب رسالة بالبريد الإلكتروني لأنصاره قال فيها "لن يعرقلني أي شيء. لن أستسلم أبدا!".

ووفقا لبيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس جو بايدن، في وقت لاحق، إنه أصدر تعليمات لفريقه للتأكد من امتلاك جهاز الخدمة السرية الموارد التي يحتاجها لضمان سلامة ترامب.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونائبته هاريس تم إطلاعهما على الحادثة وأنهما شعرا بارتياح بعد معرفة أن ترامب بخير.

وقالت هاريس، منافسة ترامب، في منشور على منصة إكس "لا مكان للعنف في أميركا".

وقال برادشو قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش، في مؤتمر صحفي، إنه بعد رصد ماسورة البندقية على مسافة تتراوح بين 365 و460 مترا عن مكان ترامب أثناء تطهير المكان من التهديدات المحتملة قبل مباراته، اشتبك العملاء مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع رصاصات في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر (1730 بتوقيت جرينتش).

وبعدها، ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفر في سيارة. وقال قائد الشرطة إن أحد الشهود رأى المسلح ونجح في التقاط صور لسيارته ولوحة القيادة قبل أن يلوذ بالفرار.

ونجح مساعدو قائد الشرطة في مقاطعة "مارتن" المجاورة في توقيف المشتبه به والقبض عليه على الطريق آي-95 الذي يبعد نحو 65 كيلومترا عن ملعب الغولف.