المركزي الأمريكي يعقد اجتماع لحسم خفض سعر الفائدة على الدولار غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اجتماع لجنة السوق المفتوح غدا الثلاثاء الذي يستمر يومين لحسم خفض سعر الفائدة على الدولار بعد أن أبقى عليها آخر 8 اجتماعات على التوالي.

وتتوقع الأسواق العالمية خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 0.25% و0.5% في اجتماعه المقبل بعد أن رفع سعر الفائدة على الدولار 5.25% خلال آخر عامين ونصف مسجلا 5.25% و5.5%.

كان جيروم باول رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- قال في وقت سابق إنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية- في إشارة منه لخفض لفائدة- فقد أصبح الاتجاه واضح بأن التضخم يتجه إلى المعدل المستهدف 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية.

وبسبب ارتفاع معدل التضخم رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 4.25% في 2022 و1% في 2023 لتسجل حاليا 5.25% و5.5% على الدولار، وفق باول.