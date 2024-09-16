الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتَي الملولة والقموعة - الشمال لارتكابهما جرائم مختلفة

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 15 /9 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الملولة – طرابلس المواطن (ه.م.) لإقدامه على رمي رمانة يدوية نحو أحد المحلات التجارية في منطقة القبة".

واشارت الى ان "كما أوقفت دورية أخرى في منطقة القموعة – عكار المواطن (م.ح.) لإقدامه على إطلاق النار بتاريخ 14 /9 /2024 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".