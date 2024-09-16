أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "رئيس الحكومة أبلغ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أنّه لا يُمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني".
ولفت إلى أنّ "إسرائيل تقدر دعم واشنطن، لكنها ستفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالًا وحماية أمنها".
وسبق وأن أعلن البيت الأبيض، أن زيارة هوكشتاين لمنطقة الشرق الأوسط "تدخل في إطار جهودنا لخفض التصعيد وتجنب توسع الصراع"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو لهوكشتاين: لا يُمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.