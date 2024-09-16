يديعوت أحرنوت: بن غفير سيطلب خلال مشاورات أمنية غدًا السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

اشارت صحيفة "ديعوت أحرونوت"، الى أن "مشاورات أمنية مرتقبة غدا سيطالب خلالها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى". ولفتت الى ان "بن غفير سيطلب السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى رغم علمه مسبقا برفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

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