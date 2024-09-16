بري: ما طرحناه في 31 آب من تعديلات في مبادرتنا الرئاسية هو آخر ما يصنعه الانسان

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنّ "ما طرحناه في 31 آب من تعديلات في مبادرتنا حول الملف الرئاسي هو آخر ما يصنعه الانسان".

ولفت، وفق ما نقلت عنه قناة "NBN"، إلى أنّ "كل جهات الخماسية أيّدت مبادرتنا الرئاسية بالمفرق فما الذي يمنع إعلان تأييدها بالجملة".

وردًا على سؤال حول إمكانية قيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية لاحتلال أراض في الجنوب، أجاب برّي: "فشروا".