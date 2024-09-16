جنايات المحلة تقضي بالمشدد 10 سنوات لطبيب أطفال السفاح بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لطبيب نساء وتوليد، بعد إدانته بالشروع في قتل طفل سفاح وإلقائه في صندوق قمامة وهو على قيد الحياة. كما قررت المحكمة براءة المتهمين الثاني والثالث لعدم تحريك دعوى زنا محارم ضدهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفي، وأمانة سر عمرو جمال، وذلك بعد الاستماع إلى المرافعات وطلبات الدفاع.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بالعثور على طفل رضيع حي ملقى في القمامة في الشارع. وكشفت التحريات الأمنية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن الطبيب "ر.ا" (78 عامًا)، هو من قام بإلقاء الطفل في القمامة، بينما أنكر الطبيب التهمة مدعيًا أنه اعتاد إلقاء القمامة في نفس الموقع.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط سيدة اعترفت بولادتها للطفل السفاح وأنها لم تكن تعلم أنه حي وأن الطبيب هو من قام بدفنه.