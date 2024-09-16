شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهري: لم أنتخب خالد البلشى نقيبًا ولكنه نقيب حقيقى لكل صحفيين مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه لم ينتخب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في انتخابات الصحفيين ولكن لابد من حصوله على حقه، معقبا أنا لم انتخب خالد البلشى، ولكن كي يحصل هذا الرجل على حقه، هذا الرجل منذ أن تولى نقيب الصحفيين وهو نقيب حقيقي، لكل صحفيين مصر".

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" :"تم الإشارة لانتمائه السياسي ولكن عزل الانتماء عن مهامه النقابية ومنذ تولى النقيب وهو حريص على فتح قنوات للحوار لأهداف المصلحة العامة وتعظيم حقوق الصحفيين وده دورة كنقيب للصحافيين".