شكرا لقرائتكم خبر عن نجاد البرعي: أؤيد فكرة تنظيم نقابة الصحفيين لنقاش حول "الإجراءات الجنائية" والان مع تفاصيل الخبر

تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وقال «البرعي»، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى بالأمس تعديلات على الجزء الأهم من قانون الحبس الاحتياطي، مشيرًا الى أن التعديلات يتم رفعها الى الرئيس السيسي.

وأضاف: « أول مرة يتم وضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان، وأؤيد الفكرة التي قالها ضياء الدين داود وهى أن نقابة الصحفيين تقوم بعمل مجموعة من المناقشات لقانون الإجراءات الجنائية، وهى فكرة تستحق».