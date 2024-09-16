شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يشيد بفتح "المتحدة" النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، بالحوار حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مؤكدا أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع.

كما ثمّن عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"الخليج 365"، الدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول موضوع في غاية الأهمية وهو قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف.

وأشار عبد الجواد أحمد الى أن طرح النقاش على الهواء دليل على حرية الإعلام وعلى المناخ الصحى وعدم وجود قيود على حرية الرأي والتعبير، خاصة عندما يطرح للنقاش على الهواء مباشرة وجهات نظر متعددة بشأن قانون يعتبر بمثابة دستور في المحاكمات الجنائية.

وتابع عبد الجواد أحمد :"أشيد بالبرلمان المصرى وبيانه الأخير الذى أكد على سعة صدر المشرع المصرى في تلقيه كافة أوجه وجهات النظر بِشأن مطالب مشروعة بترجمة النصوص الدستورية في مشروع القانون الحالي، اختلاف وجهات النظر حول بعض نصوص مشروع القانون لا تعنى إهدار جهد اللجنة الفرعية ومناقشات اللجنة التشريعية خاصة وأن الحكم في نهاية الأمر هي في الجلسة العامة التي سوف يعرض فيه المشروع ككل وبالأخص أنه على رأس هذا المجلس فقيه دستورى يشار له بالبنان وهو المستشار حنفى الجبالى".