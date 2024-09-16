شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيل": طرح قانون الإجراءات الجنائية على شاشات المتحدة بداية جادة للحوار المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، اتفاقه مع نقيب الصحفيين خالد البلشى فى اعتباره حلقة كلام فى السياسة للكاتب أحمد الطاهرى على قناة الاكسترا نيوز بداية لنقاش مجتمعى حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا الى أن مناقشة القانون الذى يعتبر الدستور الثانى فى البلاد أو دستور العدالة الجنائية بداية جادة وحقيقية لحوار مجتمعي عبر شاشات المتحدة.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن تلك المناقشة وما سيتلوها من مناقشات آخرى فى برامج حوارية تعد تعبيرا رائعا عن مناخ الحرية الذى تعيشه البلاد وتجسيدا لإرادة سياسية ترغب فى أن يكون قانون العدالة الجنائية متكاملا وملبيا أمل ملاحظات قوى المجتمع المختلفة المهنية والحزبية والنقابية، مؤكدا أن بيان مجلس النواب الذى أعلن أن الحوار حول القانون لم يغلق بمسودة القانون الذى انتهت إليها اللجنة التشريعية والدستورية وأنها تفتح الباب لتلقى ملاحظات قوى المجتمع المختلفة هى التى شجعت الإعلام الوطنى المصرى المسئول متمثلا فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى أن تفتح باب المناقشة واسعا على شاشة إكسترا نيوز وعلى البرامج الحوارية مهنيا وفى نسبة المشاهدة.

