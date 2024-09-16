اعلن الدفاع المدني في غزة "استشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع منذ صباح اليوم".

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الاول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.