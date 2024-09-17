الخارجية الأميركية: فرضنا عقوبات على 5 أشخاص وشركة إسرائيلية لدورهم في تطوير برنامج للتجسس

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اننا "فرضنا عقوبات على 5 أشخاص وشركة إسرائيلية لدورهم في تطوير برنامج للتجسس". واشار البيت الأبيض، الى أن "العقوبات تعكس جهودنا الحكومية الشاملة لمكافحة انتشار وإساءة استخدام برامج التجسس".

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