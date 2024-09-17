تعرف على موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وانتهاء الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يشهد العديد من المواطنين اهتمامًا كبيرًا بمواعيد تغيير الفصول، حيث يتطلعون إلى معرفة موعد نهاية فصل الصيف 2024 وبداية فصل الشتاء 2024.

وشهد موسم الصيف 2024 موجات حارة متتالية وارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، مما جعل المواطنين يترقبون بفارغ الصبر موعد فصل الشتاء.

وبشأن موعد فصل الشتاء 2024، يبدأ فلكيًا يوم السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر حتى يوم الخميس 20 مارس 2025، مما يعني أن هناك 95 يومًا متبقية على بدء الشتاء.

كما سيبدأ فصل الخريف 2024 يوم الأحد 22 سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة، حيث يتزامن معه تحولًا تدريجيًا نحو الأيام الأقصر والليالي الأطول.