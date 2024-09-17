شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: فتح "المتحدة" النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة ديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز".

وقال محمد عبد النعيم في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حلقة "اكسترا نيوز" حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذى تعيشيه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، مما يعني أننا نعيش حوار مجتمعي وحالة ديمقراطية.



وأشار محمد عبد النعيم الى أن شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم بعرض جميع وجهات النظر حتى يصدر قانون الاجراءات الجنائية بشكل متكامل بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.