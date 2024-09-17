شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الشركة المتحدة على مسافة واحدة من الجميع فى تعديلات الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النوب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكدت للجميع أهمية خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنور بشكل توافقى، وذلك من خلال بداية مناقشة التعديلات المطروحة بحوار مع الكاتب الصحفى خالد البلشى.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه اللقاءات التى بدأت بنقيب الصحفيين، جعلت مشروع القانون على مائدة كل أسرة مصرية، خاصة بعد حالة الخلاف والاعتراضات التي شهدها خلال الفترة الماضية سواء من خلال النقابات او الحكومة أو أعضاء مجلس النواب والشيوخ، مع العلم أن الجميع حريص على مصلحة الوطن.

وأكد النائب عمرو هندي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تضرب أروع الأمثلة فى المناخ الديمقراطى، الذى تعيشه البلاد وتجسيدا لإرادة سياسية ترغب فى أن يكون قانون العدالة الجنائية متكاملا وملبيا أمل ملاحظات قوى المجتمع المختلفة المهنية والحزبية والنقابية، وان سلسلة البرامج بشأن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور مجموعة من المسئولين والمعارضين تعكس دور الشركة الريادي في نشر الرأي والرأي الآخر للوصول لنتيجة تصب في صالح المجتمع المصرى.