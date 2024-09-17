شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مناقشة قنوات المتحدة لقانون الإجراءات الجنائية نموذج رائع والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز".

وقال طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذا هو الإعلام الفاعل الذى يلعب دورا بارزا تجاه قضايا المجتمع، مضيفا أن الإعلام دائما يطرح القضايا المجتمعية للنقاش، وأن ما فعلته الشركة المتحدة من إجراء حوار ونقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تقديم لإعلام نموذجى يشعر بنبض المواطن ويبحث عن مصلحته دائما وأن هذا الطرح والنقاش المستفيد الأسمى منه هو المواطن والمجتمع المصرى .

وتابع الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين: "تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في برنامج كلام في السياسة من عدة تخصصات، وجدنا القانونيين والنقابيين والنواب ورجال المجتمع مما يؤكد دراسة أبعاد مشروع القانون وقياس أثره التشريعى على المجتمع بكافة فئاته، وتبقى مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس في العمل الإعلامي المهني، وما قدمته المتحدة اليوم هو نموذجا مهنيا رائعا في هذا الاتجاه".