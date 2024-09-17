إصابة 4 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة على اوتستراد درعا دمشق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مدير صحة درعا الدكتور بسام سويدان، إن التفجير وقع على أتوستراد درعا دمشق قرب الجسر بين بلدتي قرفا ونامر في ريف محافظة درعا، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة.

وأضاف سويدان، أنه تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الحراك الوطني، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وقالت مصادر محلية في وقت سابق، إن 3 عناصر أمن قتلوا جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية قرب جسر النعيمة في الريف الشرقي لمحافظة درعا جنوب سوريا.

كما وتعرض وفد حكومي لهجوم بعبوة ناسفة ورشقات رشاشة أثناء جولة عمل في ريف محافظة درعا، في وقت سابق من الشهر الجاري، ووقع عدد من الإصابات الطفيفة.

هذا وشهدت المحافظة هدوءا واستقرارا نسبيين في السنوات الأخيرة، إلا أنه بين الحين والآخر تحدث عمليات اغتيال وهجمات مسلحة فيها.