شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكد للجميع الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الدولة والتضافر والتلاحم الكبير الذي قدمه الحوار الوطنى فى مناقشة مشروع القانون، وأن كل مؤسسات الدولة حريصة على خروج القانون للنور بشكل توافقى، وملبيا لكل المطالب السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومن قبلهم المواطن.

وأوضح عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات التى تصب فى المقام الأول فى فلسفة التشريع، وهو ما يُعد أكبر دليل على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الحوار خلال الفترة الحالية، وأنه أصبح منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية.

وأشاد النائب عمرو هندي، إن فتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، واليوم تكتمل الصورة ببيان الحوار الوطنى الذى يرسخ هذا الأمر ، وهو ما يؤكد للجميع أننا نعيش حوار مجتمعي وحالة ديمقراطية، خاصة وان مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان.