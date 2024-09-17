لبنان تطالب الأونروا بحماية موظفيها من الاستهدافات الممنهجة

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الأونروا بحماية موظفيها من الاستهدافات الممنهجة، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".



وأضافت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، أنها ستبذل كل ما في وسعها في حوارها المزمع، الثلاثاء، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لتطبيق الاتفاقيات التي تم التفاهم عليها سابقا بين وكالة الأونروا والحكومة اللبنانية.

ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، هي هيئة حكومية لبنانية مكلّفة بمعالجة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأسست عام 2005 من قبل مجلس الوزراء تحت مسمى مجموعة العمل اللبنانية المعنية باللاجئين الفلسطينيين لتطوير سياسات شاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكدت اللجنة رفضها أي استهداف ممنهج للموظفين على خلفية انتماءاتهم الوطنية، وضرورة حماية أمانهم الوظيفي وحقوقهم وكرامتهم، وذلك من باب الحرص على استمرارية عمل وكالة الأونروا، وتفادياً لأي تداعيات سلبية على واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان

ودعت اللجنة إدارة وكالة الأونروا للوفاء بالتزاماتها ومعالجة المشكلة جذرياً، بما يحفظ حقوق الموظفين وفقًا لأنظمة الأمم المتحدة السارية والأمن والسلم اللبناني وكرامة اللاجئين الفلسطينيين في الوقت عينه.

وطالبت بضرورة إيفاء الوكالة بالتزاماتها في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة تراجع مستوى خدماتها وتقديماتها.

وشددت اللجنة بضرورة الوقوف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم والاحتجاج السلمي دون عرقلة سير عمل أي من برامج الوكالة الأساسية.

وتعد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني هي نقطة الارتكاز الوطنية للتواصل بين اللاجئين الفلسطينيين، ومؤسسات الدولة اللبنانية كالوزارات والفصائل الفلسطينيّة والأحزاب اللبنانية والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين والمحليين.