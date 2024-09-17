القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا مجددا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت مجدداً مدينة غورلوفكا في الجمهورية بقذائف عنقودية من عيار 155 ملم، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليجرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 22:40 [تم قصف] بلدة كاترينيفكا في مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (عنقودية)".

وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف عنقودية من نفس العيار على غورلوفكا في الساعة 18:30.

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص