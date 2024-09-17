"الني": المعرض الدولي للتمور حدث اقتصادي هام (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير المحمدى أحمد الني على أهمية المعرض الدولى للتمور كحدث اقتصادي، معتبرا أن الاقتصاد هو القاطرة التى تجمع الجميع.

كما أكد على اهتمام مجلس الوحدة الاقتصادي بمثل هذه الفعاليات مشيرا إلى أن لدى المجلس اتحادات عدة تعنى بهذا الموضوع.

وعبر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن الأمل في أن يكون بسلطنة عمان العام ٢٠٢٦ مركزا لمؤتمر دولى للتمور.

كما أكد أمين عام الاتحاد العربي لمنتجى ومصنعى التمور الدكتور أشرف الفار على أهمية الحدث والذى يشارك به 7 شركات مصرية، في تعميق العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى المشاركة الواسعة فى المعرض بدورته الثانية من المنتجين والمصنعين وكذلك العاملين فى مجال التغليف والتعبئة بالتمور .

حضر المؤتمر الصحفى ممثلو الشركات المصرية والمقرر مشاركتها فى فعاليات المعرض الدولى للتمور بسلطنة عمان .

وتحدث الدكتور أحمد سويدن الرئيس التنفيذي لشركة الخليج بالاتحاد العربي للتمور عن دور دول الخليج والدول العربية في تعزيز إنتاج وصناعة منتجات التمور والإنتاج الوفير التى تقدمه الدول العربية للعالم من إنتاج التمور، مضيفا أن هناك أكثر من 74 منتجا تقوم من إنتاج التمور.