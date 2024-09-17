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تحطم مروحية رئيس زيمبابوي

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ياسر رشاد - القاهرة - تحطمت مروحية كان من المفترض أن يستقلها رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة "زي بي سي" التلفزيونية المحلية،  وفقا لوكالة"روسيا اليوم ". 

وأشارت القناة إلى أن الرئيس لم يكن على متن الطائرة ولم يتم تسجيل ضحايا خلال الحادث، وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المروحية تحطمت بسبب عطل فني.

وبدأت هيئة الطيران المدني في زيمبابوي تحقيقا في الحادث وستصدر بيانا بشأن الواقعة، وفقا لوزير الإعلام في البلاد جينفان موسوير.

وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، أنه لا يعتزم تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة.

يذكر أن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما الذي تولى السلطة منذ عام 2017 من حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي" الحاكم طلب اختيار شخص آخر ليحل محله، بينما يستعد للتقاعد مع انتهاء ولايته في عام 2028.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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