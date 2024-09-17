الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور مصر الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة إلى مصر، الثلاثاء، وتستغرق 3 أيام، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن زيارة بلينكن يشارك خلالها في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

ونوهت إلى أن الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن زيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيلتقي بمسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي على نطاق أوسع.