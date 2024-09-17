مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه، وعرقلة دخولهم.

يذكر أن أكثر من 46293 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من أكتوبر 2023 والثامن من سبتمبر الجاري.

وقد استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفلة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلة، جراء قصف الاحتلال عدة منازل تعود لعائلات الترتوري، وأبو شوقة، والبطران، في مخيم البريج، وما زال هناك العشرات من العالقين تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى جراء قصف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي هذه الاثناء، تواصل آليات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق ننار شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.