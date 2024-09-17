رئيس وزراء بولندا: الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 5 ,1 مليار يورو للإغاثة من الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 5ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) لمساعدة الدول على إعادة البناء بعد الفيضانات.

وقال توسك، للصحفيين في مدينة فروتسواف بجنوب غرب بولندا، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج عن الأموال بعد تقييم حجم الأضرار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه بحث الأمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال توسك إن فون دير لاين قد تزور فروتسواف خلال الأيام أو الساعات المقبلة.