بسبب ملابس زوجته.. رئيس وزراء بريطانيا يخضع للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يخضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتحقيق بشأن "خرق محتمل للقواعد"، بعدما دفع أحد المتبرعين من حزب العمال، وحيد علي، ثمن ملابس زوجة ستارمر.



وأظهرت السجلات المالية لرئيس الوزراء، على الموقع الإلكتروني لمجلس العموم، أنه تلقى تبرعات عدة من علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.



ووحيد عليهو رائد أعمال بريطاني بقطاع الإعلام، ورئيس سابق لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت.



وقالت وسائل إعلام بريطانية إن "ستارمر كشف عن هذه التبرعات، لكن دون الإفصاح عن الملابس التي أُعطيت لزوجته".



وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان إلى وكالة"رويترز" البريطانية إن "ستارمر وفريقه طلبوا المشورة من السلطات، وإنهم يعتقدون أنهم لم ينتهكوا القواعد".



ويتعين على أعضاء مجلس العموم البريطاني تقديم معلومات عن مصالحهم المالية التي قد يُعتقد أنها تؤثر على عملهم، بموجب قواعد السلوك في المجلس.



وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إلى أن "ستارمر يعتمد على التبرعات لأنه يريد أن يظهر هو وزوجته في أفضل صورة أمام الشعب البريطاني".



وأضاف لامي أن "بدا أن رئيس الوزراء يشكو من أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مماثلًا للنظام المتبع في الولايات المتحدة، حيث يستطيع الرئيس والسيدة الأولى استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما".