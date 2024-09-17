2 مليار جنيه.. حقيقة اللوحة المرورية الأغلى في مصر | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة، عبر موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع 32 لوحة مميزة للسيارات، ومن المقرر أن يستمر التزايد على اللوحات المطروحة بالمزاد الجاري حتى فجر الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وأثارت إحدى اللوحات المعدنية التي طرحتها وزارة الداخلية، الجدل، حيث تم الإعلان عن أن سعرها يتجاوز 2 مليار جنيه، وحملت اللوحة المعدنية "د ب س 2222"، ويتنافس عليها شخصان.

وقال مصدر أمني، إن السعر المدون على بوابة مرور مصر الإلكترونية لهذه اللوحة هو غير حقيقي، وهو عبارة عن خطأ إلكتروني، وسيتم إعادة تصويبه مجددًا، مشيرًا إلى أن الأمر تكرر عدة مرات سابقا.

وأضاف المصدر، فإن من مزايا اللوحات المعدنية المميزة، أن يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.