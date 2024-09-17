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مصرع طالب سقط من الطابق الرابع في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من أعلى منزل تحت الإنشاء، بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "أحمد.ع.ع"، 13 عامًا، طالب، إلى مستشفى سمسطا المركزي، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة، ادعاء سقوط من علو، وأثناء عمل الإسعافات الأولية اللازمة له لفظ أنفاسه الأخيرة.

تبين من التحريات، وسؤال أهليته أنه أثناء لهو الطفل بصحبة أصدقائه، في منزل تحت الإنشاء بالقرب من منزل أسرته، بمدينة سمسطا، سقط من الطابق الرابع، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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