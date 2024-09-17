حبشي خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية للتعليم المهني: على الحكومة الالتزام بتوصية البرلمان بخصوص النزوح السوري

نفذت القوات اللبنانية وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني على قرارات وزارة التربية بشأن التلامذة السوريين.

وشدد النائب انطوان حبشي في كلمة له خلال الوقفة على ان "أساس تحركّنا هو الحفاظ على لبنان ووجوده ومجلس النواب أعطى توصية بخصوص النزوح السوري وعلى الحكومة الالتزام به"، معتبرا ان "قرار الحكومة بشأن تعليم النازحين يُشبه اتفاق القاهرة وطريقة تمريره تعكس السعي لإلغاء وجود لبنان".

واكد حبشي ان "على الحكومة التراجع عن قرارها وممنوع توطين السوريين وسنقوم بكل ما يلزم لوقف القرار".