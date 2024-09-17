أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش، في بيان انه "يشكو إلينا مواطنون من استخدام سد شبروح كمساحة للسباحة والالعاب البحرية وحتى الحيوانات الأليفة مما يسبب تلوثاً للمياة . وقد ذكر بعضهم أن المسؤولين عن السدّ يقطعون المياه عن كسروان لكي يبقى في السد كميات وافرة تسمح بالرياضات فيه. حاولت الإستفسار من أكثر من جهة وخبير، فتضاربت الآراء بين من يعتبر ذلك سبباً للتلوث غير مقبول وبين من يقول أن النشاطات تحصل قبل تكرير المياه وبالتالي لا ضرر منها".
واضاف :"أتوجه إلى وزير الطاقة ليتحرى عن الموضوع ويعطينا الجواب العلمي الدقيق المستند إلى آراء خبراء لهم مصداقية. وبانتظار جوابه كسروان والمتن تئن من العطش ويكفي ما يصيبنا من حرمان وتلوث".
كانت هذه تفاصيل خبر الدكاش اكد تلقيه شكاوى من استخدام سد شبروح كمساحة للسباحة والالعاب البحرية: ليعطينا وزير الطاقة الجواب العلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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