الخطيب غادر الى طهران للمشاركة في المؤتمر العالمي الثامن والثلاثين للتقريب بين المذاهب

غادر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، متوجها الى طهران تلبية لدعوة رسميةمن الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ الدكتور حميد شهرياري للمشاركة في المؤتمر العالمي الثامن والثلاثين للتقريب بين المذاهب تحت عنوان "التعاون الإسلامي من اجل بلورة القيم المشتركة" مع التأكيد على القضية الفلسطينية، حيث سيلقي كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر في ١٩ من الشهر الجاري.

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