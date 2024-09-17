تقدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، بواسطة وكيله القانوني المحامي سيزار عبدالله الخوري بإخبار أمام جانب النيابة العامة التمييزيّة في بيورت في ما يتعلق بحادثة حريق مكب النفايات في منطقة الجديدة بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٤ والمخالفات الواقعة فيه.

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة حول حادثة حريق مكب النفايات في الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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