لازاريني ناقش مع بري الاوضاع في لبنان: يجب أن نكون متحضرين للأسوأ مع أننا نأمل ألا يحصل

أشار المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى انه |ناقشنا في عمق الأوضاع في المنطقة الاوضاع والأزمة الدراماتكية في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا النزاع الذي يتوسع هنا في لبنان، وناقشنا أيضاً في أثر هذا التوتر بين اسرائيل ولبنان، ونعرف أن عدداً كبيراً من اللبنانيين نزح سواء في شمال إسرائيل أو في جنوب لبنان، نحن دائماً يجب أن نكون متحضرين للأسوء مع أننا كلنا امل أن لا يحصل هذا، ولكن الوضع بالفعل مثير للقلق".

وأضاف :"في غزة كل الجهود تنصب نحو وقف لإطلاق النار، وأيضاً اطلاق سراح الاسرى وكيفية تحسين المساعدات الإنسانية التي نقدمها"، لافتا الى "اننا ناقشنا وتحدثنا عن وضع الاونروا التي تواجه هجمات دائمة هناك دعوات لتفكيكها وحتى هناك ضغوط تمارس من قبل الكنيست الإسرائيلي بهذا الإتجاه ويكاد لا يمر يوم من دون أن تستهدف منشآت الأنروا أو موظفي الأونروا أيضاً داخل غزة" .