حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو ‏في تلة الكرنتينا ومرابض المدفعية ‏في الزاعورة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء 17-09-2024 تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الثلاثاء 17-09-2024 مرابض مدفعية العدو ‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.".