الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة حزب الله اغتيال شخصية أمنية رفيعة بواسطة عبوة ناسفة

اعلن الجيش الإسرائيلي، انه "أحبطنا محاولة حزب الله اغتيال شخصية أمنية رفيعة بواسطة عبوة ناسفة"، مشيرا الى انه "حذرنا الشخصية المستهدفة قبل موعد التفجير". وزعم الجيش الاسرائيلي ان "العبوة الناسفة كانت مرتبطة بمنظومة تحكم عن بعد ومزودة بكاميرا وهاتف نقال".

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