يسرائيل هيوم عن غانتس: تغيير وزير الدفاع عشية حملة واسعة في الشمال قد تتحول إلى حرب إقليمية إهمال أمني

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن الوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس قوله ان "تغيير وزير الدفاع عشية حملة واسعة في الشمال قد تتحول إلى حرب إقليمية إهمال أمني".

واعتبر غانتس، أن "ما يفعله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في هذه الساعات وخلال الحرب يعرض أمن إسرائيل للخطر بطريقة ملموسة".

وفي وقت سابق، افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الاتفاق بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وجدعون ساعر تم إبرامه وينتظر فقط القرار النهائي لنتانياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الإدارة الأميركية، تأكيده انه "سنجد طريقة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الدفاع في إسرائيل".